نتائج متباينة للعرب خارج الديار في كأس الـ"كاف"

عاد نادي بيراميدز المصري بنقاط الفوز من أرض نامونغو التنزاني 2-صفر اليوم الأربعاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في كأس الاتحاد الإفريقي.

وسجل كل من رمضان صبحي (الدقيقة 71من ركلة جزاء) وعمر جابر (85) هدفي الفريق المصري.

ويملك بيراميدز 6 نقاط من مباراتين.

وتقام لاحقاً مباراة نكانا الزامبي أمام ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي في ذات المجموعة.

سقوط مدو لنهضة بركان وتعثر شبيبة القبائل

في مواجهات المجموعة الثانية، انهزم نهضة بركان المغربي، حامل اللقب، أمام مضيفه القطن الكاميروني بهدفين دون رد.

وسجل اللاعب سويبو مارو (54) وسيبيري سانو (72) هدفي المباراة.

وفي ذات المجموعة، عاد شبيبة القبائل الجزائري من خارج أرضه بنتيجة التعادل أمام نابسا ستارز الزامبي 2-2.

وسجل كل من جيمي موكييا (12) ودويسي سوكو (63) هدفي الفريق الزامبي فيما دوّن كل من أموس سيموانزا (82 خطأ في مرماه) و ماسينيسا نزلة (90) ثنائية الفريق الجزائري.

ويحتل فريق شبيبة القبائل صدارة المجموعة بـ4 نقاط فيما يملك كل من القطن الكاميروني ونهضة بركان 3 نقاط.