العربية
English
Français
كأس آسيا - الإمارات 2019
كأس الاتحاد الأفريقي

كأس الاتحاد الإفريقي: حامل اللقب إلى دور المجموعات

من قبل

بلغ الرجاء البيضاوي المغربي حامل اللقب دور المجموعات (ثمن النهائي) لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي في كرة القدم بفوزه على ضيفه أفريكان ستارز الناميبي 1-صفر الأحد في ختام إياب الدور الثاني.

AFP

ويدين الرجاء البيضاوي بتأهله إلى قائده بدر بانون الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 57 بضربة رأسية.

وكان الفريقان تعادلا 1-1 ذهابا الأسبوع الماضي.

وكان الرجاء البيضاوي توج باللقب على حساب فيتا كلوب الكونغولي الديموقراطي (3-صفر ذهابا في الدار البيضاء، و1-3 إيابا في كينشاسا).

وبلغ الدور ذاته النادي الرياضي الصفاقسي التونسي بفوزه الكبير على ضيفه فايبرس الأوغندي بثلاثة أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها علاء الدين المرزوقي (9) وفراس شواط (34) والعاجي كواكو إيليزيه كواديو (90+3).

ولحق الرجاء البيضاوي والنادي الرياضي الصفاقسي بأندية الهلال السوداني والزمالك المصري ونهضة بركان وحسنية أغادير المغربيين التي كانت حجزت بطاقاتها السبت في افتتاح دور الإياب.

وتسحب قرعة يوم الإثنين.
                  

الرجاء البيضاوي
السابق الزمالك ونهضة بركان وحسنية أغا
اقرأ
الزمالك ونهضة بركان وحسنية أغادير إلى دور المجموعات
التالي قرعة كأس الاتحاد: 3 أندية مغرب
اقرأ
قرعة كأس الاتحاد: 3 أندية مغربية في مجموعة واحدة

آخر الأحداث