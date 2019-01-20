كأس الاتحاد الإفريقي: حامل اللقب إلى دور المجموعات

ويدين الرجاء البيضاوي بتأهله إلى قائده بدر بانون الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 57 بضربة رأسية.

وكان الفريقان تعادلا 1-1 ذهابا الأسبوع الماضي.

وكان الرجاء البيضاوي توج باللقب على حساب فيتا كلوب الكونغولي الديموقراطي (3-صفر ذهابا في الدار البيضاء، و1-3 إيابا في كينشاسا).

وبلغ الدور ذاته النادي الرياضي الصفاقسي التونسي بفوزه الكبير على ضيفه فايبرس الأوغندي بثلاثة أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها علاء الدين المرزوقي (9) وفراس شواط (34) والعاجي كواكو إيليزيه كواديو (90+3).

ولحق الرجاء البيضاوي والنادي الرياضي الصفاقسي بأندية الهلال السوداني والزمالك المصري ونهضة بركان وحسنية أغادير المغربيين التي كانت حجزت بطاقاتها السبت في افتتاح دور الإياب.

وتسحب قرعة يوم الإثنين.

