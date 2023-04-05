قمة عربية ومواجهات أخرى متباينة في قرعة ربع النهائي

وفيما يلي القرعة كاملةً:

بيراميدز المصري × مارومو غالنتس الجنوب إفريقي

الاتحاد المنستيري التونسي × أسيك ميموزا الإيفواري

اتحاد العاصمة الجزائري × الجيش الملكي المغربي

ريفرز يونايتد النيجيري × يونغ أفريكانز التنزاني



وفي نصف النهائي:

سيلعب الفائز من مواجهة بيراميدز ومارومو مع الفائز من ريفرز يونايتد ويونغ أفريكانز.

فيما سيلعب الفائز من مواجهة الاتحاد المنستيري وأسيك ميموزا مع الفائز من القمة العربية بين اتحاد العاصمة والجيش الملكي.

وتقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي في 23 نيسان/أبريل الحالي، والإياب في 30 منه، فيما يلعب ذهاب الدور نصف النهائي في 14 أيار/مايو المقبل والإياب في 21 منه، أما النهائي فيقام في 4 و11 حزيران/يونيو.

