قمة الصفاقسي والنجم تنتهي على وقع تعادل مثير

وجاءت البداية قوية وصادمة من جانب النجم الساحلي الذي افتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة عبر لاعبه أيمن الصفاقسي، قبل أن يعزز وجدي كشريدة تقدم النجم بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 32.

ونشط الصفاقسي وسيطر على مجريات اللعب في الشوط الثاني وتمكن من تقليص الفارق بإحرازه الهدف الأول عن طريق مهاجمه عزمي غومة وفي الدقيقة 93 أحرز فراس شواط هدف التعادل (2-2).

وعزز الصفاقسي موقعه في الصدارة برصيد 6 نقاط بينما رفع النجم الساحلي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة فقط أمام جراف دي داكار السنغالي الذي سيحل ضيفاً غداً على ساليتاس من بوركينا فاسو.

تفاصيل المباراة

واحتاج فريق "جوهرة الساحل" لعشر دقائق ليهز شباك حارس "الأبيض والأسود" أيمن دحان عبر هجمة منظمة قادها أيمن صفاقسي ومرر الى إيهاب المساكني الذي أوصل كرة بينية الى وجدي كشريدة داخل المنطقة فلعبها عرضية حاول دحمان ابعادها لكنه هيأها بالخطأ أمام المتابع صفاقسي فسددها في الشباك (10).

وحاول أصحاب الأرض تدارك الموقف ومباغتة حارس النجم وليد كريدن بعدة فرص من دون طائل. وضرب الضيوف مجدداً معززين تقدمهم وهذه المرة عبر كشريدة الذي انفرد وسجل ببراعة بعدة تمريرة بالكعب من صفاقسي (31).

وكان الصفاقسي الطرف الأفضل في الشوط الثاني، وتمكن عزمي غومة من تقليص الفارق من تسديدة صاروخية بعيدة رائعة من خارج المنطقة الى يسار الحارس كريدن (69).

وشدد الصفاقسي ضغطه في الدقائق الأخيرة وحصل على ركلة جزاء احتسبها الحكم المغربي سمير الكزاز بعد خطأ من مدافع النجم البديل بهاء الدين السلامي على غومة، انبرى لها فراس شواط الى يمين كريدن (90+3).

المجموعة الأولى

وفي المجموعة الأولى، تعرض أهلي بنغازي الليبي لخسارة قاسية أمام مضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي صفر-3 في جوهانسبورغ.

وكان الفريق المضيف الطرف الأفضل وافتتح التسجيل عبر نتسيكيليلو نيوزا عندما تابع الكرة في الشباك إثر ركنية (26)، ومن ركنية مماثلة عزز أورلاندو تقدمه عبر أبو بكر ميلد برأسية خطأ في مرمى فريقه (41).

وتابع بايرتس ضغطه في الشوط الثاني، مقابل تزايد أخطاء الفريق الليبي الذي تلقى هدفا ثالثاً عبر كابيلو دلاميني مستغلاً كرة مرتدة من الحارس زبير عطية اثر تصديه لتسديدة تشيغوفاتسو ماباسا (69).

وعزز أورلاندو صدارته لفرق المجوعة برصيد 8 نقاط بينما تجمد رصيد الأهلي عند 4 نقاط في المركز الثالث.



