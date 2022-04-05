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كأس الاتحاد الأفريقي

قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي تسفر عن مواجهات قوية

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سحبت اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرعة الأدوار الإقصائية من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي وأسفرت عن مواجهات قوية للفرق العربية أبرزها قمة ليبية مرتقبة بين الاتحاد وأهلي طرابلس

وجاءت نتائج قرعة الدور ربع النهائي على النحو التالي

المواجهة الأولى (سيمبا التنزاني – أرولاندو بايرتس الجنوب إفريقي )

المواجهة الثانية (الاتحاد الليبي – أهلي طرابلس الليبي) 

المواجهة الثالثة (بيراميدز المصري – مازيمبي من الكونغو الديمقراطية) 

المواجهة الرابعة (المصري البورسعيدي – نهضة بركان المغربي)

وستقام مباراة الذهاب على أرض الفريق الأول بينما سيستضيف الفريق الثاني مباراة العودة على أرضه.

الدور نصف النهائي

وفي ذهاب الدور نصف النهائي سيلتقي الفائز من الاتحاد الليبي مع أهلي طرابلس على أرضه مع الفائز من سيمبا وأورلاندو بايرتس، وفي ذهاب نصف النهائي الثاني سيلعب الفائز من مباراة بيراميدز ومازيمبي على أرضه مع المتأهل من مباراة المصري ونهضة بركان.

نهضة بركان المصري البورسعيدي اورلاندو بايرتس بيراميدز بيترو أتلتيكو الأنغولي
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