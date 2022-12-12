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كأس الاتحاد الأفريقي

سحب قرعة دور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي

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سحبت اليوم الاثنين قرعة دور المجموعات ضمن النسخة الحالية من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والتي أسفرت عن مواجهات عربية في المجموعتين الأولى والثالثة.

AFP

وشهدت المجموعة الثالثة وقوع ثلاثة أندية عربية هي فيوتشر وبيراميدز من مصر إضافة إلى الجيش الملكي المغرب.

وجاءت المجموعات على النحو التالي: 

المجموعة الأولى: 

اتحاد العاصمة الجزائري- مارومو غالانتس الجنوب إفريقي - الأخضر الليبي  - سانت إيلوي لوبوبو من الكونغو الديمقراطية.

المجموعة الثانية

أسيك ميموزا من كوت ديفوار - ديابل نوار من جمهورية الكونغو - ريفرز يونايتد النيجيري - موتيما بيمبي من الكونغو الديمقراطية.

المجموعة الثالثة

بيراميدز المصري - أسكو كارا التوغولي - فيوتشر المصري - الجيش الملكي المغربي.

المجموعة الرابعة

مازيمبي من الكونغو الديمقراطية - الاتحاد المنستيري التونسي - يانغ أفريكانز التانزاني - ريال باماكو المالي.

كأس الاتحاد الإفريقي
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