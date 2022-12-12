سحب قرعة دور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي

من قبل beIN SPORTS December 12, 2022 13:10 سحبت اليوم الاثنين قرعة دور المجموعات ضمن النسخة الحالية من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والتي أسفرت عن مواجهات عربية في المجموعتين الأولى والثالثة.