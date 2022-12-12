سحب قرعة دور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي

وشهدت المجموعة الثالثة وقوع ثلاثة أندية عربية هي فيوتشر وبيراميدز من مصر إضافة إلى الجيش الملكي المغرب.
وجاءت المجموعات على النحو التالي:
المجموعة الأولى:
اتحاد العاصمة الجزائري- مارومو غالانتس الجنوب إفريقي - الأخضر الليبي - سانت إيلوي لوبوبو من الكونغو الديمقراطية.
المجموعة الثانية
أسيك ميموزا من كوت ديفوار - ديابل نوار من جمهورية الكونغو - ريفرز يونايتد النيجيري - موتيما بيمبي من الكونغو الديمقراطية.
المجموعة الثالثة
بيراميدز المصري - أسكو كارا التوغولي - فيوتشر المصري - الجيش الملكي المغربي.
المجموعة الرابعة
مازيمبي من الكونغو الديمقراطية - الاتحاد المنستيري التونسي - يانغ أفريكانز التانزاني - ريال باماكو المالي.