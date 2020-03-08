ثلاثي عربي في نصف نهائي كأس الـ"كاف"

وفي المواجهة الثانية، سيلتقي بيراميدز المصري الذي تأهل على حساب زاناكو الزامبي، مع حوريا كوناكري الغيني الذي أطاح بانيمبا النيجيري.

وتقام مباراتا الذهاب في 3 أيار/مايو في القاهرة وبركان، والإياب في 10 منه في كوناكري وأكادير، على أن تلعب المباراة النهائية في 24 أيار/مايو.

وسيؤكد الاتحاد القاري في اجتماعه الخميس المقبل، إقامة النهائي في العاصمة المغربية الرباط لكونها المرشحة الوحيدة لاحتضانها.

وأمام مدرجات خالية بسبب الخشية من تفشي فيروس كورونا المستجد في ملعب بركان، قاد العربي الناجي الفريق البرتقالي إلى الفوز على المصري البورسعيدي بتسجيله هدف المباراة الوحيد برأسية مرت من فوق الحارس أحمد عبد الفتاح إثر ركلة ركنية من البوركيني ألان تراوري (40).

وكان الفريقان تعادلا 2-2 ذهاباً.

وفي أكادير، استطاع حسنية أكادير تجديد فوزه على ضيفه النصر الليبي 2-صفر على ملعب أدرار الذي غاب عنه الحضور الجماهيري أيضاً.

وكان الفريق المغربي قد اكتسح النصر ذهاباً 5-صفر في ملعب بترو سبورت في العاصمة المصرية القاهرة.

وافتتح هداف المسابقة كريم بركاوي التسجيل من ركلة جزاء (69)، وأضاف رضى العطاسي الثاني في الوقت المحتسب بدلاً من ضائع (90+4).

وتأهل بيراميدز على الرغم من خسارته أمام ضيفه زاناكو الزامبي صفر-1 على ملعب الدفاع الجوي، وذلك لفوزه ذهاباً بثلاثية نظيفة.

وسجل رودجرز كولا الهدف الوحيد (45+1) في المباراة التي كان خلالها الضيوف الأخطر طوال شوطيها، وأهدر مهاجموهم عدة فرص كانت كفيلة بمعادلة نتيجة مباراة الذهاب، فيما جاء أداء بيراميدز مخيباً للآمال.

وكاد مدرب بيراميدز الكرواتي أنتي شاشيتش أن يدفع ثمن اعتماده على بعض العناصر الاحتياطية في التشكيلة الأساسية للمباراة، لو نجح الضيوف استثمار الفرص التي أتيحت لهم.

وتمكن حوريا من إقصاء ضيفه انيمبا بفوزه عليه 2-صفر في كوناكري.

وكان الفريقان تعادلا 1-1 ذهاباً.

وافتتح بولاجي سيميون ساكين التسجيل لأصحاب الأرض (28)، وعزز بوباكار ساماسيكو النتيجة إثر تسديدة قوية بعد تمريرة من مورلايي سيلا (84).



