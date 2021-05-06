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دوري أبطال أوروبا
كأس الاتحاد الأفريقي

تعرف على موعد مباريات ربع نهائي كأس الـ"كاف"

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الخميس عن رزنامة مباريات ربع نهائي مسابقة كأس الـ"كاف".

AFP

وستقام مباريات ذهاب ربع نهائي كأس الاتحاد يوم 16 مايو على أن تكون مواجهات الإياب يوم 23 من ذات الشهر. 

وأفرزت القرعة عن مواجهات محتدمة ستجمع النادي الصفاقسي التونسي بفريق شبيبة القبائل الجزائري وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي أمام الرجاء البيضاوي المغربي وبيراميدز المصري في مواجهة إنييمبا النيجيري والقطن الكاميروني أمام جراف داكار السينغالي. 

المباريات 

الذهاب 

الإياب 

النادي الصفاقسي - شبيبة القبائل

16 مايو (ملعب الطيب المهيري بصفاقس)

23 مايو (ملعب 1 نوفمبر في تيزي وزو)

أورلاندو بيراتس  – الرجاء البيضاوي 

16 مايو (ملعب أورلاندو)

23 مايو (المركب الرياضي محمد الخامس)

بيراميدز  – إنييمبا  

16 مايو (ملعب 30 يونيو بالقاهرة)

23 مايو (ملعب إنيمبا الدولي)

القطن الكاميروني - جراف داكار السينغالي 

16 مايو (غاروا)

23 مايو (ملعب لات ديور(


 

النادي الصفاقسي كأس الاتحاد الأفريقي الرجاء البيضاوي شبيبة القبائل بيراميدز
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