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كأس الاتحاد الأفريقي

بيراميدز يضمن صعوده إلى ربع نهائي كأس الاتحاد

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ضمن فريق بيراميدز المصري صعوده إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عقب تعادله مساء الأحد، خارج ملعبه مع مستضيفه الصفاقسي بهدف لكل منهما في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى.

beIN SPORTS

وافتتح بيراميدز التسجيل في الدقيقة 44 عن طريق وليد الكرتي قبل أن يتعادل فراس شواط للصفاقسي في الدقيقة 54.

وضمن المجموعة ذاتها اقتنص الأهلي الليبي فوزاً مثيراً خارج ملعبه من زاناكو الزامبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسيطر بيراميدز على صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط فيما ارتقى الأهلي للمركز الثاني برصيد 9 نقاط وحل الصفاقسي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط فيما جاء زاناكو في المركز الأخير بدون أي رصيد.

وبات بيراميدز بذلك أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي وهي المرة الثالثة على التوالي التي ينجح فيها الفريق المصري في تجاوز دور المجموعات.

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