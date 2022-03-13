بيراميدز يضمن صعوده إلى ربع نهائي كأس الاتحاد

وافتتح بيراميدز التسجيل في الدقيقة 44 عن طريق وليد الكرتي قبل أن يتعادل فراس شواط للصفاقسي في الدقيقة 54.

وضمن المجموعة ذاتها اقتنص الأهلي الليبي فوزاً مثيراً خارج ملعبه من زاناكو الزامبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسيطر بيراميدز على صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط فيما ارتقى الأهلي للمركز الثاني برصيد 9 نقاط وحل الصفاقسي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط فيما جاء زاناكو في المركز الأخير بدون أي رصيد.

وبات بيراميدز بذلك أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي وهي المرة الثالثة على التوالي التي ينجح فيها الفريق المصري في تجاوز دور المجموعات.