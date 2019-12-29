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الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس الاتحاد الأفريقي

بيراميدز يحسم صراع القمة أمام المصري البورسعيدي

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انفرد بيراميدز المصري بصدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بفوزه المستحق على مضيفه ومواطنه المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1 الاحد، في الجولة الثالثة في كأس الاتحاد الافريقي.

beIN SPORTS

سجل  للفائز الغاني جون انتوي (54) والبديل دودو الجباس (83)، وللخاسر البوركيني سعيدو سيمبوري (72 من ركلة جزاء). 

ورفع بيراميدز الذي وضع قدما في الدور القادم رصيده في صدراة مجموعته إلى 9 نقاط، في حين تجمد رصيد المصري عند 6 نقاط في المركز الثاني.

على ستاد الاسكندرية، وبعد شوط أول غابت عنه المتعة والاثارة وانعدمت الخطورة على المرميين، تبدلت الحال مع بداية الشوط  الثاني، بعدما تحرر لاعبو بيراميدز من حذرهم الدفاعي فمرر عمر العيوني كرة عرضية حولها أنتوي رأسية بجانب المرمى (52)، قبل أن يفتتح التسجيل بعد دقيقتين بعد عرضية من اسلام عيسي وتسديدة في شباك احمد مسعود (54).

ضغط المصري سعيا لإدراك التعادل، واحتسب الحكم التونسي هشام قيراط ركلة جزاء  للمصري، انبرى لها بنجاح سيمبوري وسددها في منتصف المرمى محرزاً هدف التعادل لفريقه (72).

وانتزع بيراميدز النقاط الثلاث بفضل البديل الجباس بخلفية مزدوجة سكنت الزاوية اليمنى لمرمي مسعود (83).

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