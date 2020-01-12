بيراميدز يتجاوز المصري ويبلغ ربع نهائي كأس الـ"كاف"

وجدد بيراميدز فوزه على مواطنه في الجولة الثالثة 2-1.

تقدم بيراميدز عن طريق البوركيني إريك تراوري (19) واضاف نبيل عماد "دونغا" الهدف الثاني (71) ليبتعد بالصدارة برصيد 12 نقطة فيما تجمد رصيد المصري عند 6 نقاط في المركز الثاني.

كان بيراميدز الأفضل نسبياً في الشوط الأول وأحرز هدف التقدم عن طريق تراوري مستغلاً عرضية عبد الله السعيد أخطأها الحارس أحمد مسعود.

وأهدر عبد الله السعيد ركلة جزاء لبيراميدز احتسبها حكم المباراة جيان واتارا (43) بعدما سددها ضعيفة تصدى لها الحارس أحمد مسعود.

واصل لاعبو المصري ضغطهم الهجومي سعياً لإدراك التعادل فيما تراجع لاعبو بيراميدز للدفاع حفاظاً على تقدمهم وشكلت هجماتهم بعض الخطورة على مرمى الضيوف.

ومن هجمة منظمة وحالة ارتباك لدفاع المصري سدد عماد على يسار مسعود محرزاً الهدف الثاني لبيراميدز (71).

وفي ذات المجموعة، تعادل إينوغو رينجرز النيجيري مع ضيفه إف سي نواذيبو الموريتاني 1-1.

النصر يحقق الفوز على بيدفيست

تمكن النصر الليبي من تحقيق الفوز على حساب ضيفه بيدفيست الجنوب افريقي بهدفين مقابل هدف في المجموعة الثانية.

وافتتح الفريق الليبي التسجيل في الدقيقة 49 بعد خطأ من تيرينس دزوكامانا في مرمى الفريق الجنوب افريقي ثم أضاف مهند بوعجيلة الثاني في الدقيقة 61. في المقابل دون اللاعب هاشيم دومينغو الهدف الوحيد للفريق القادم من جنوب القارة.

نهضة بركان ينهزم في أرض موتيما بيمبي

انهزم فريق نهضة بركان المغربي أمام مضيفه موتيما بيمبي الكونغولي صفر-1 في المجموعة الثالثة.

وفي ذات المجموعة، دك زاناكو الزامبي شباك ضيفه ادجوبي البنيني بثلاثية نظيفة.

ويحتل نهضة بركان مركز الصدارة بـ7 نقاط وبفارق المواجهات المباشرة يأتي موتيما في مركز الوصافة ويحتل زاناكو المركز الثالث بـ6 نقاط وأخيراً الفريق البنيني بنقطة وحيدة.

نادي بارادو يسقط في نيجيريا

سقط نادي بارادو الجزائري أمام مضيفه إنييمبا النيجيري 1-4 في المجموعة الرابعة.

وسجل اللاعب عبد القهار قادري الهدف الوحيد للفريق الجزائري في الدقيقة 89 بينما دوّن ستانلي ديمجبا (15 و36 و76) و فيكتور مباوما (35) رباعية الفريق النيجيري.

