بيراميدز والصفاقسي والمصري وشبيبة الساورة إلى الدور القادم

وقاد علي جبر فريق بيراميدز للفوز على ضيفه عزام يونايتد التنزاني 1-صفر بعد أن انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي.

واكتسح النادي الصفاقسي التونسي شباك ضيفه باييلسا يونايتد النيجيري برباعية نظيفة بعد أن انهزم خارج أرضه 1-صفر.

وبلغ شبيبة الساورة الجزائري ذات الدور رغم تعادله على أرضه مع فريق كونكورد الموريتاني 1-1 مستفيداً من فوزه خارج أرضه 2-1.

وحصد المصري البوسعيدي بطاقة العبور عقب فوزه إياباً على أوغندا ريفينيو أوثورتي الأوغندي بهدف دون مقابل سجله إسلام عطية في الدقيقة 22. يذكر أن الفريق المصري عاد بالتعادل السلبي من أرض منافسه.

