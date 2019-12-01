انطلاقة قوية للفرق المصرية والمغربية

استهل بيراميدز المصري مسيرته بفوز مستحق، بعدما قلب تأخره أمام مضيفه إينوجو رينجرز النيجيري، إلى فوز ثمين ومستحق 3-1 اليوم الأحد في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز المصري البورسعيدي 3-2 على مضيفه نواذيبو الموريتاني.

وفي المجموعة الثانية، خيم التعادل الإيجابي (1-1) على لقاء موتيما بيمبي من الكونغو الديمقراطية وضيفه زاناكو الزامبي، فيما تعادل بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي بدون أهداف مع ضيفه حوريا كوناكري الغيني.

وسقط النصر الليبي في فخ التعادل (1-1) مع ضيفه دجوليبا المالي في المجموعة الثالثة، التي شهدت فوزا كبيرا لنهضة بركان المغربي (3-صفر) على ضيفه إيساي البنيني.

واكتفى بارادو الجزائري بالتعادل بدون أهداف مع مضيفه سان بيدرو الإيفواري، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة في المجموعة الرابعة، التي شهدت فوز حسنية أغادير المغربي على ضيفه إنيمبا النيجيري (2-صفر).