الرجاء يحقق فوزه الخامس توالياً

وسجل كل من الياس حداد (8) وفابريس نغوما (14) وزكرياء الهبطي (36) الأهداف، ليحقق الرجاء الذي كان حسم في الجولة الماضية تأهله لربع النهائي، فوزه الخامس من خمس مباريات معززاً رصيده بـ15 نقطة في الصدارة.

