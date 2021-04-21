الرجاء يحقق فوزه الخامس توالياً من قبل beIN SPORTS April 21, 2021 17:55 فاز الرجاء المغربي على مضيفه نامونغو التنزاني بثلاثية نظيفة الأربعاء في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. beIN SPORTS وسجل كل من الياس حداد (8) وفابريس نغوما (14) وزكرياء الهبطي (36) الأهداف، ليحقق الرجاء الذي كان حسم في الجولة الماضية تأهله لربع النهائي، فوزه الخامس من خمس مباريات معززاً رصيده بـ15 نقطة في الصدارة. الرجاء البيضاوي المغربي كأس الاتحاد الأفريقي السابق بيراميدز إلى ربع نهائي كأس الا اقرأ التالي آخر الأحداث April 21, 2021 18:07 شبيبة القبائل ينتزع صدارة المجموعة الثانية April 21, 2021 17:55 الرجاء يحقق فوزه الخامس توالياً April 21, 2021 17:47 بيراميدز إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي April 11, 2021 23:11 الرجاء يكتسح بيراميدز ويتأهل إلى ربع النهائي April 11, 2021 20:19 قمة الصفاقسي والنجم تنتهي على وقع تعادل مثير April 11, 2021 20:11 القطن الكاميروني يعزز صدارته للمجموعة الثانية April 4, 2021 21:53 ديربي تونسي سلبي في الكونفدرالية April 4, 2021 21:38 الرجاء يغلب بيراميدز ويؤمن صدارة المجموعة April 4, 2021 20:04 نهضة بركان يخرج بنقطة أمام شبيبة القبائل April 4, 2021 16:57 وفاق سطيف ينهزم في أرض إنييمبا