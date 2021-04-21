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الدوري الإسباني
كأس الاتحاد الأفريقي

الرجاء يحقق فوزه الخامس توالياً

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فاز الرجاء المغربي على مضيفه نامونغو التنزاني بثلاثية نظيفة الأربعاء في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

beIN SPORTS

 

وسجل كل من الياس حداد (8) وفابريس نغوما (14) وزكرياء الهبطي (36) الأهداف، ليحقق الرجاء الذي كان حسم في الجولة الماضية تأهله لربع النهائي، فوزه الخامس من خمس مباريات معززاً رصيده بـ15 نقطة في الصدارة.
 
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