إصابة مدرب المقاولون ومساعده بفيروس كورونا قبل مواجهة النجم الساحلي

وكانت مباراة الذهاب بملعب المقاولون العرب قد انتهت بالتعادل السلبي وعانى المقاولون فيها من غياب 11 لاعب بسبب الاصابة بفيروس كورونا.

وأظهرت المسحة الطبية التي خضع لها الفريق إيجابية العينة لعماد النحاس وعلاء عبد الغني وخمسة لاعبين قبل سفر البعثة.

ويخضع المصابون للعزل الصحي وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة المصرية على أن يخضع المدير الفني والمدرب لمسحة جديدة في حال جاءت النتيجة سلبية سيلحقان بالفريق.

وغادرت بعثة فريق المقاولون العرب مطار القاهرة متجهة إلى تونس برئاسة محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي وتضم البعثة رامي عادل وأحمد زهران ورامي ربيع مدربين ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى، وتضم قائمة الفريق 23 لاعبا هم: محمود أبو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وامير عابد ومحمد مجلي وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروق نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم نغموشي وأحمد شكري وخالد الحسيني ويوسف الجوهري وأحمد مجدي ولويس ادوار واحمد شيمي ومحمد علي محسن وفضل فكري.