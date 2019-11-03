موعد مشاهدة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي بين العهد و25 ابريل

موعد مباراة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

البث المباشر لمباراة العهد اللبناني و25 ابريل الكوري الشمالي الاثنين 4 نوفمبر انطلاقاً من الساعة 16:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويسبق المباراة استديو تحليلي يبدأ في 15:30 تبث فيه التقارير والأخبار الخاصة بالمباراة.

مباراة العهد و25 ابريل ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة العهد و25 ابريل في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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