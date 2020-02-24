تلقى حامل اللقب العهد اللبناني خسارة بهدف نظيف أمام مضيفه المنامة البحريني الإثنين في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي في كرة القدم.

وجاء الفوز بهدف جهاد العنزي (69) ليرفع رصيد الفريق البحريني الى أربع نقاط، تساويا مع الجيش السوري الفائز اليوم أيضا على مضيفه هلال القدس الفلسطيني بالنتيجة ذاتها في عمان.

في المقابل، خسر العهد الذي أصبح في الموسم الماضي أول فريق لبناني يتوج بطلا لمسابقة آسيوية، ثلاثة نقاط ثمينة في البحث عن بطاقة التأهل عن المجموعة، اذ تراجع للمركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، أمام هلال القدس الرابع الذي بقي دون رصيد بعد تلقيه خسارته الثانية تواليا.

ويتأهل الى نصف نهائي غرب آسيا، متصدر كل من المجموعات الثلاث لهذه المنطقة، إضافة الى أفضل فريق يحل في المركز الثاني.

وفي المباراة الأولى، امتلك المنامة أفضلية وسط الملعب، وكاد أن يفتتح التسجيل مبكرا بعدما واجه عيسى جهاد الحارس علي ضاهر (2)، قبل ان ينقذ الأخير مرماه مجددا في مواجهة تسديدة عيسى موسى (3).

وأهدر المضيف البحريني فرصا خطرة عدة أبرزها تسديدة مهدي عبداللطيف التي علت العارضة (62)، قبل ان تحرم الأخيرة أحمد موسى من افتتاح التسجيل بتصديها لتسديدة قوية منه داخل المنطقة (68).

وبعدها بدقيقة مرر محمد عادل تمريرة متقنة إلى عيسى جهاد الذي لعب الكرة في المرمى على دفعتين رغم محاولات الحارس ضاهر لإبعادها (69)، قبل ان يخرج الأخير مصابا جراء الاحتكاك مع اللاعب.

وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة ضغط الضيوف على مرمى المنامة في محاولة لادراك التعادل، ولكن الأخير حافظ على نظافة شباك الحارس رضا بهرام ليحقق أول فوز في مشاركته الآسيوية.

وفشل العهد في تحقيق فوزه الثاني بعد تغلبه على هلال القدس 2-1 في الجولة الأولى، بينما حقق المنامة أول فوز بعد تعادله السلبي مع الجيش.

واستغل الفريق السوري تعثر العهد بشكل مثالي ليتقدم الى موقع الأفضلية، بفضل هدف رأسي لمحمد الواكد في الدقيقة 37.

وجاء الهدف بعد غياب الفرص الجدية، قبل ان ينجح الفريق السوري في تسجيل هدفه الوحيد إثر انطلاق ورد السلامة على الجهة اليسرى وتخطيه المدافعين، ويحول كرة ارتقى لها الواكد برأسية هزت الشباك الفلسطينية.

وأنقذ الحارس إبراهيم عالمة فريقه الجيش في الشوط الثاني، بتصديه لركلة جزاء نفذها محمد يامين بعد خطأ من فراس أرناؤوط على محمد العويسات داخل المنطقة (63).

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة في التاسع من آذار/مارس المقبل، باستضافة العهد للجيش، وهلال القدس للمنامة.