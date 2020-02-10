تغلب الكويت الكويتي بصعوبة على ضيفه الأنصار اللبناني بهدف وحيد في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي في كرة القدم الإثنين.

وجاء هدف الفريق الكويتي المتوج بلقب المسابقة ثلاث مرات، عبر عبدالله البريكي في الدقيقة 17.

وشهدت المجموعة تعادلا سلبيا بين الفيصلي الأردني وضيفه الوثبة السوري.

ووجد الكويت صعوبة في تجاوز ضيفه الذي كان الطرف الأفضل والأخطر في أغلب الفترات. وأجرى مدرب المضيف وليد نصار تغييرات عدة على التشكيلة التي خاض بها اللقاء الأخير مع القادسية في الدوري.

وبدأ اللقاء بنشاط واضح من الأنصار الذي حصل على فرصة مبكرة عبر حسن شعيتو "موني" الذي سدد كرة بعد ارتباك في دفاع الكويت أبعدها المدافع خالد القحطاني (3).

واحتاج المضيف الى 17 دقيقة ليدخل الأجواء بعدما نفذ البريكي ركلة حرة بطريقة رائعة في مرمى الحارس حسن مغنية محرزاً الهدف الأول.

وتتالت فرص الأنصار بعد ذلك، فسدد شعيتو كرة من حدود المنطقة أمسكها حميد القلاف (22)، قبل ان ينال الفريق أكثر من ركنية لم تثمر.

في المقابل، اعتمد الكويت على انطلاقات العاجي سعيد جمعة وأحمد الزنكي خلف العراقي علاء عباس الذي لم يحسن التعامل مع عرضية فهد الهاجري فحولها برأسه بعيداً عن المرمى (33).

وأبطل القلاف انفراد قائد الأنصار حسن معتوق (35) الذي عاد ليطالب بركلة جزاء بعد لعبة مشتركة مع عبد العزيز بن ناجي (37).

وفي أبرز فرص الأنصار، أنقذ القلاف محاولة من قدم السنغالي حاج مالك (42)، لينتهي الشوط بتقدم كويتي وتفوق ميداني لبناني.

وفي الشوط الثاني، تأخرت الفرص الى الدقيقة 60 عندما توغل "موني" داخل المنطقة وسدد قرب القائم، تلتها تسديدة من معتوق بعد ركلة ركنية، أبعدها البريكي لترتد الى اللاعب نفسه، فيسدد عاليا هذه المرة (65).

كما أبعد القلاف محاولة من معتوق قبل اختراقها زاوية المرمى (71).

وتحسن أداء الكويت نسبيا في الجزء الأخير من المباراة، حيث حرمت العارضة العراقي عباس من هدف بركلة حرة مباشرة (78).



