ومالت الأفضلية في المباراة لصالح الفريق الأردني المضيف الذي هدّد مرمى الحارس الدولي مهدي خليل في أكثر من محاولة، أبرزها في الشوط الأول عبر تسديدة التفافية خطرة من محمود المرضي أبعدها الحارس بصعوبة (23)، ورأسية ليزن أبو عرب في الدقيقة 58، ارتدت من القائم الأيسر.

وتقام مباراة الإياب في الأول من تشرين الأول/أكتوبر في بيروت.

وأقصى الجزيرة في طريقه إلى نهائي منطقة غرب آسيا الجيش السوري بعد "ريمونتادا" قلب فيها خسارته ذهاباً صفر-3، الى فوز 4-صفر إياباً، لملاقاة العهد المتأهل على حساب الوحدات الأردني (1-صفر بمجموع الذهاب والإياب).

ويلتقي الفريق الفائز في الغرب مع الفائز من مواجهة هانوي الفيتنامي ونادي 25 أبريل الكوري الشمالي، في النهائي المقرر في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.