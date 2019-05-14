في المواجهة الأولى قاد بهاء فيصل الوحدات للفوز على هلال القدس بثنائية نظيفة في الدقيقتين 50 و86.

ورفع الوحدات رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الأولى وضمن تأهله إلى الدور القادم، بفارق 3 نقاط عن الجيش السوري الثاني والذي تعادل مع النجمة اللبناني (الرابع بنقطة وحيدة) 2-2، فيما تجمد رصيد هلال القدس عند 8 نقاط في المركز الثالث.

وفي المجموعة الثانية، حسم الجزيرة مواجهته مع مضيفه الكويت الكويتي وفاز عليه 2-1، ليعزز مركزه في الصدارة برصيد 16 نقطة بفارق 6 نقاط عن الكويت الذي بقي ثانياً، فيما عزز النجمة البحريني مركزه الثالث بـ 7 نقاط بفوزه 2-1 على الاتحاد السوري الرابع بنقطة وحيدة.