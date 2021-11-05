المحرق يتوّج بكأس الاتحاد الآسيوي من قبل beIN SPORTS November 5, 2021 21:21 0:29 دقيقة توّج المحرق البحريني بلقب كأس الاتحاد الآسيوي اليوم الجمعة عقب فوزه في النهائي على فريق ناساف كارشي الأوزبكي بثلاثية نظيفة. تقارير إخبارية كأس الاتحاد الآسيوي ناساف كارشي الأوزبكي المحرق البحريني -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة الأهلي يحسم مواجهة الديربي أمام الزمالك 0:29 دقيقة المحرق يتوّج بكأس الاتحاد الآسيوي 0:35 دقيقة روسيا في نهائي كأس بيلي جين كينغ 2:34 دقيقة مستقبل فيغولي مع غلطة سراي على المحك 0:36 دقيقة هوركاش يتأهل إلى البطولة الختامية 4:51 دقيقة تعرف على موعد تقديم تشافي مدرباً جديداً لبرشلونة 0:26 دقيقة تشافي يودع لاعبي السد بالدموع 4:03 دقيقة أصداء موافقة السد على انتقال تشافي لبرشلونة 3:52 دقيقة لماذا غاب لابورتا عن المفاوضات مع السد بشأن تشافي؟ 5:17 دقيقة كواليس موافقة السد على انتقال تشافي لتدريب برشلونة