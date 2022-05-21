وسجل كل من التونسي طه ياسين الخنيسي (45) وفهد حمود الرشيدي (64) هدفي الفريق الكويتي فيما كان هدف السيب بواسطة محسن صالح الغساني (45).

ويملك الكويت 4 نقاط فيما تجمد رصيد السيب عند 3 نقاط.

وفي ذات المجموعة، انتصر فريق جبلة السوري على الأنصار اللبناني بهدف دون رد سجله حسين جويد.

وفي المجموعة الثانية، فاز العربي الكويتي (6 نقاط) على شباب الخليل الفلسطيني بهدف سجله السنغالي أبلاي مبينغي في الدقيقة 34.

وحقق الرفاع البحريني فوزاً مهماً على ظفار العماني 3-2.

وفي الثالثة، حسم فريق النجمة اللبناني المواجهة أمام هلال القدس الفلسطيني بهدفين دون مقابل.

وسجل كل من السنغالي بوكونتا سار (53) وعلي علاء الدين (90) هدفي النجمة الذي رفع رصيده إلى 4 نقاط.

وحقق الرفاع الشرقي البحريني الفوز على تشرين السوري بهدفين لصفر.