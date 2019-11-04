وسجل هدف الفوز الغالي المحترف الغاني عيسى ياكوبو برأسية رفعها له بدقة حسين دقيق 74.

وهذا اللقب الأول للعهد في تاريخه وللأندية اللبنانية بشكل عام بعد أن خاض النهائي من قبل النجمة 2005 والصفا 2008.

وكان العهد قد لعب 8 مرات من قبل في كأس الاتحاد الآسيوي أفضل، إنجاز له نصف نهائي المناطق عام 2018، وربع النهائي عام 2005.

ولعب الفريق الكوري بـ10 لاعبين ابتداء من الدقيقة 28 بعد طرد حارسه تاي سونغ آن لتدخله على أحمد زريق المنفرد تماماً بالمرمى.

وبلغ كل من الفريقين للمرة الأولى نهائي المسابقة في نسختها الـ16.

ولم يتلق بطل لبنان أي خسارة في مبارياته الـ11 في المسابقة، وحقّق اليوم فوزه السابع مقابل أربعة تعادلات، واهتزت شباكه ثلاث مرات فقط.

وفاز حارس العهد والمنتخب اللبناني مهدي خليل بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

نهاية المباراة بفرحة لبنانية وعربية

- د 90 البديل حسين منذر يسدد إلى الخارج والمرمى خالٍ بعد أن رد القائم كرة زريق.

- د 74 الغاني ياكوبو يسجل برأسه الهدف الأول بكرة مرفوعة بمثالية من حسين دقيق.

- د 66 حرة مباشرة ينفذها محمد حيدر على رأس المدافعين المتقدمين لكن الهدف لا يزال غائباً عن العهد.

- د 55 محمد حيدر يسدد حرة مباشرة يمسكها الحارس الكوري البديل شول سو على دفعتين.

- د 50 زريق بدوره يسدد على أبواب منطقة الجزاء تعلو فوق المرمى.

- صافرة بداية الشوط الثاني على أمل هدف عربي لبناني قريب.

* ناديان من لبنان فقط لعبا النهائي من قبل النجمة 2005 والصفا 2008.

- نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0.

- 40 العكايشي يضيع فرصة بغرابة شديدة أمام المرمى الفارغ بعد تمريرة ممتازة من زريق.

- د 29 حرة مباشرة من مسافة مناسبة سددها قلب دفاع العهد نور منصور فوق العارضة.

- 26 الحارس الكوري تاي سونغ يُطرد بسبب تدخله على أحمد زريق المنفرد بالمرمى لكن خارج منطقة الجزاء.

- د 19 العكايشي يتسبب بخطورة كبيرة للعهد ويسدد كرة قوية يمسكها الحارس.

- د 16 حارس 25 أبريل تاي سونغ ينقد مرماه من هدف محقق بقدم التونسي العكايشي.

- د 05 أحمد زريق يسدد بيسراه كرة قوية جانبت القائم الأيسر للمرمى الكوري الشمالي.

- الحكم السيرلانكي ديلان بيريرا يطلق صافرة بداية المباراة من ستاد كوالامبور في العاصمة الماليزية وسط حضور جماهيري ضعيف للغاية.