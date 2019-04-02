فبعد تعادل سلبي في الشوط الأول تمكن "محمد طنوس" من وضع فريقه الجزيرة في المقدمة عند الدقيقة الحادية و الخمسين.

وبعدها بدقيقتين ضاعف "محمود مرضي" النتيجة. وكانت الفرصة مواتية أمام أصحاب الأرض لإضافة الهدف الثالث لكن عبد الله العطار أهدر ركلة جزاء قبل أن يتمكن زميله "نور الروابدة" من تعزيز تفوّق الجزيرة بهدف ثالث.

ثم أكد الفريق الأردني انتصاره بهدف رابع عبر "أحمد صالح" في الوقت المحتسب بديلا عن الضائع.

الكويت يتغلب على مضيفه النجمة البحريني

و لحساب المجموعة ذاتها حقق الكويت انتصاره الأول بفوزه على مضيفه النجمة البحريني بهدف دون رد جاء عبر "شاهين الخميس" في الوقت المحتسب بديلا عن الضائع.

