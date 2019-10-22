العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
كأس الاتحاد الآسيوي

نقل نهائي كأس الاتحاد الآسيوي في كرة القدم من بيونغ يانغ إلى شنغهاي

من قبل

تقرّر نقل نهائي مسابقة كأس الاتحاد بين فريقي العهد اللبناني ومضيفه 25 أبريل الكوري الشمالي المقررة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في بيونغ يانغ إلى مدينة شنغهاي الصينية.

.

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الثلاثاء نقل نهائي مسابقة كأس الاتحاد بين فريقي العهد اللبناني ومضيفه 25 أبريل (نيسان) الكوري الشمالي المقررة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في بيونغ يانغ إلى مدينة شنغهاي الصينية، بعد أسبوع من مباراة جدلية بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية أقيمت دون جماهير ونقل تلفزيوني.

وجاء في بيان الاتحاد القاري "نظرا للعقوبات الحالية السارية على كوريا الشمالية، حذر الشركاء التجاريون للاتحاد الآسيوي...من التحديات في انتاج وبث المباراة النهائية، وهي واحدة من أكثر الأحداث المتوقعة في روزنامة الاتحاد الآسيوي".
 

العهد 25 أبريل
السابق سعي لبناني لنقل النهائي إلى خا
اقرأ
سعي لبناني لنقل النهائي إلى خارج كوريا الشمالية
التالي

آخر الأحداث