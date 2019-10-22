نقل نهائي كأس الاتحاد الآسيوي في كرة القدم من بيونغ يانغ إلى شنغهاي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الثلاثاء نقل نهائي مسابقة كأس الاتحاد بين فريقي العهد اللبناني ومضيفه 25 أبريل (نيسان) الكوري الشمالي المقررة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في بيونغ يانغ إلى مدينة شنغهاي الصينية، بعد أسبوع من مباراة جدلية بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية أقيمت دون جماهير ونقل تلفزيوني.

وجاء في بيان الاتحاد القاري "نظرا للعقوبات الحالية السارية على كوريا الشمالية، حذر الشركاء التجاريون للاتحاد الآسيوي...من التحديات في انتاج وبث المباراة النهائية، وهي واحدة من أكثر الأحداث المتوقعة في روزنامة الاتحاد الآسيوي".

