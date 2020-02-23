مهمة صعبة للمنامة البحريني أمام حامل اللقب

ويتصدر الفريق اللبناني المجموعة بثلاث نقاط بعد فوزه على هلال القدس 2-1 في الجولة الأولى، مقابل نقطة لكل من المنامة والجيش السوري اللذين تعادلا سلبياً، أمام هلال القدس (دون رصيد).

ويدخل أصحاب الأرض مواجهة العاصمة البحرينية بطموحات رد الاعتبار من الفريق اللبناني الذي تفوق عليهم مرتين 1-صفر في المنامة و3-1 في بيروت، عندما التقيا في قبل عامين في دور المجموعات من المسابقة.

وإضافة الى تعثره القاري، خسر المنامة أمام المحرق 1-2 في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك البحرين، ويسعى للتعويض على المستوى القاري بفوز يمنحه الصدارة.

ويفتقد العهد الذي يقوده المدرب باسم مرمر لجهود نجمه محمد حيدر المصاب، علماً بأن الفريق يعاني من توقف المنافسات محلياً على خلفية الاحتجاجات المطلبية في لبنان منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفي المجموعة نفسها يحل الجيش ضيفاً على هلال القدس في العاصمة الأردنية، في مواجهة أكد مدرب الجيش رأفت محمد صعوبتها.

وفي العاصمة اللبنانية، يستضيف الأنصار أول مباراة قارية له منذ عامين، حين يواجه الفيصلي الأردني ضمن منافسات المجموعة الثانية، والتي تشهد غداً أيضاً لقاء الكويت الكويتي (بطل المسابقة ثلاث مرات) ومضيفه الوثبة السوري في الإمارات، في مباراة محتسبة بيتية للأخير.

ويتصدر الكويت المجموعة بثلاث نقاط بعد فوزه على ضيفه الأنصار بهدف دون مقابل في الجولة الأولى، يليه الفيصلي والوثبة بنقطة جراء تعادلهما سلبياً، ويتذيل الأنصار الترتيب بدون نقاط.

ويسعى الأنصار، بطل لبنان 13 مرة آخرها عام 2007، إلى فوز على الفريق الأردني يبقيه في المنافسة على التأهل الى الدور المقبل.

ويتأهل متصدر كل من المجموعات الثلاث في غرب آسيا الى الدور نصف النهائي للمنطقة، إضافة الى أفضل فريق يحتل المركز الثاني.