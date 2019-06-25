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كوبا أمريكا 2019
كأس الاتحاد الآسيوي

كأس الاتحاد الآسيوي: ريمونتادا الجزيرة تقوده إلى نهائي الغرب

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حقق الجزيرة الأردني ريمونتادا تاريخية قادته إلى نهائي منطقة غرب آسيا بفوزه على ضيفه الجيش السوري 4-صفر، الثلاثاء على استاد عمان الدولي معوضا خسارته ذهابا بثلاثية نظيفة.

http://www.the-afc.com

وبلغ الجزيرة نهائي (نصف نهائي البطولة) منطقته للعام الثاني تواليا بعد خسارته العام الماضي أمام القوة الجوية العراقي الذي توج لاحقا باللقب، فضرب موعدا مع العهد اللبناني الذي تخطى الوحدات الأردني.

وأنهى الجزيرة الشوط الاول متقدما بهدف مبكر سجله عبدالله العطار (5). وفي الثاني، عزز فراس شلباية النتيجة من ركلة جزاء (48) وأضاف أحمد العيساوي الثالث (65)، فيما سجل زيد جابر الرابع (3+90) ليهدي الجزيرة بطاقة التأهل.

وشهدت نهاية المباراة طرد مهاجم الجزيرة عبدالله العطار والمهاجم السوري محمد الواكد.

وفي منطقة الاسيان، يلعب في النهائي ها نوي الفيتنامي مع الفائز بين مواطنه بيكاميكس بينه دوونغ وبي اس ام ماكاسار الاندونيسي.
 

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