كأس الاتحاد الآسيوي: انسحاب النصر والسيب العُمانيين بسبب الجائحة

وقد أطلعت اللجنة الفرعية أيضاً على إيقاف كافة النشاطات الرياضية الدولية والمحلية في البلاد، واعتبرت أن هناك ظروفاً استثنائية بخصوص جائحة كوفيد-19 في عمان، مما يفرض حالة الظروف الاستثنائية.



وبالتالي، فقد قررت اللجنة عدم وضع بديل لنادي النصر في المجموعة الأولى، وبحيث باتت تضم ثلاثة أندية، هي الحد البحريني والوحدة السوري وبالعهد اللبناني.



كما قررت اللجة إلغاء مباراة الدوري التمهيدي بين الأمعري الفلسطيني والكويت الكويتي، التي كانت مقررة يوم 27 نيسان/أبريل، وتأهل الفريقين مباشرة للعب في المجموعة الثالثة مع الفيصلي الأردني وتشرين السوري.