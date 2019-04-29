كأس الاتحاد الآسيوي: المالكية يفرط بالفوز على السويق

وسجل عمار حسن (41) وهاشم عيسى (66) هدفي المالكية، ومحسن الغساني (71) وخليل العلوي (87) هدفي السويق.

ويلتقي في المباراة الثانية في هذه المجموعة الاثنين أيضا القادسية الكويتي مع ضيفه العهد اللبناني.

ويتصدر العهد ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط من أربع مباريات، بفارق الأهداف أمام المالكية الذي لعب خمس مباريات، مقابل 7 نقاط للقادسية ونقطة للسويق، علما بأنه يحتكم الى المواجهات المباشرة بين الفرق المعنية في حال التعادل بالنقاط لكن العهد والمالكية لم يتواجها سوى مرة واحدة (تعادلا صفر-صفر في البحرين).

وتقام الجولة السادسة الأخيرة في 13 أيار/مايو، حيث يلتقي العهد مع المالكية في بيروت، والسويق مع القادسية في مسقط.

ويتأهل إلى نصف نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

وجاءت بداية المباراة هادئة، حيث ندرت الفرصة الخطيرة أمام المرمى، وكانت أولى الفرص الحقيقية في الدقيقة 30 لصالح المالكية بعدما نفذ هاشم عيسى رمية تماس وصلت إلى حسن هلال المنفرد ليسدد كرة تألق الحارس العماني أنور العلوي في التصدي لها.

وسنحت فرصة ثانية لأصحاب الأرض بعدما وصلت الكرة إلى سالم حسين داخل المنطقة ليلعبها بالكعب في اتجاه المرمى ولكن الحارس العلوي نجح في التصدي لها.

وأثمرت محاولات الفريق البحريني عن تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 41 بعدما أرسل علي جاسم تمريرة عرضية حاول حارس السويق إبعادها، لكن الكرة وصلت إلى عمار حسن الذي تابعها مباشرة في الشباك.

وأضاف المالكية الهدف الثاني في الدقيقة 66 من ركلة جزاء احتسبت نتيجة تعرض حسن هلال لخطأ داخل منطقة الجزاء من قبل المدافع رشيد المشيفري، ونفذها هاشم عيسى بنجاح.

لكن السويق قلص الفارق بعد خمس دقائق عبر تسديدة قوية من محسن الغساني (71)، قبل أن يخطف التعادل في الدقيقة 87 عندما مرر الغساني الكرة إلى خليل العلوي الذي سددها من مسافة بعيدة في الشباك.