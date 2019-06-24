كأس الاتحاد الآسيوي: العهد اللبناني الى نهائي الغرب

بلغ العهد اللبناني نهائي منطقة غرب آسيا (نصف نهائي البطولة) لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالرغم من تعادله مع ضيفه الوحدات الأردني سلبا على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية الاثنين في بيروت في إياب الدور نصف النهائي وذلك لفوزه ذهابا 1-صفر في عمان.

وجاءت بداية اللقاء قوية من ناحية العهد الذي كان مسيطرا ولاحت امام نجمه أحمد زريق أخطر الفرص عندما سدد كرة بعيدة ارتدت من القائم الأيسر (22).

ثم دانت السيطرة بشكل شبه كامل للضيوف الذي كان لديهم الرغبة الجامحة في تعويض خسارتهم ذهابا، وعلى الرغم من غياب عدة أساسيين ابرزهم المهاجم بهاء فيصل الا ان الفرص كانت كثيرة للفريق الأردني اذ تحمل دفاع العهد وحارسه مهدي خليل عبئا كبيرا من اجل الحفاظ على نظافة الشباك.

وزاد الطين بلة اضطرار مدرب العهد باسم مرمر الى الدفع بقلب الدفاع نور منصور بدلا من قائد الفريق هيثم فاعور الذي أصيب جراء اصطدامه بالحارس خليل.

وقبل انتهاء الشوط الاول اطاح أحمد الياس كرة قوية من ركلة حرة سددها الى يمين حارس العهد.

وشدد الوحدات سيطرته في النصف الثاني من اللقاء اذ لم يعد لفريق المدرب عبد الله ابو زمع ما يخسره وواصل محاصرة العهد في منطقته، فيما اعتمد الفريق اللبناني على المرتدات السريعة ولا سيما بعد نزول محمد حيدر، وكانت أخطر الفرص لحمزة الدردور اثر تسديدة بعيدة (62)، ثم تدخل الحارس خليل لابعاد تسديدة انس العوضات (67)، وكاد قدوح ان يعيد سيناريو الذهاب لكن حارس الوحدات رائد الفاخوري صدها ببراعة (76).

وسيواجه العهد في نهائي الغرب الفائز من مواجهة غد الثلاثاء بين الجزيرة الأردني والجيش السوري، حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز الجيش 3-صفر.