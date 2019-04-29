كأس الاتحاد الآسيوي: العهد يسقط القادسية ويبتعد في الصدارة

أصبح العهد اللبناني بحاجة إلى نقطة التعادل من مباراته الأخيرة ضد المالكية البحريني للتأهل إلى نصف نهائي منطقة غرب آسيا، وذلك بعد عودته من ملعب القادسية الكويتي بفوز ثمين جداً 1-صفر الاثنين في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لكأس الاتحاد الآسيوي.

وبهذا الفوز الذي تحقق بفضل هدف سجله بالرأس وإثر ركلة ركنية أحمد الصالح في الدقيقة 42 من المباراة التي تأثر فيها القادسية بالنقص العددي بعد طرد فهد المجمد في الدقيقة 39 بعد مسكه محمد قدوح من الخلف وهو في وضع انفراد.

ابتعد العهد في الصدارة برصيد 11 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن المالكية الذي فرّط الاثنين بالفوز على ضيفه السويق العماني بعدما تقدّم عليه بهدفين نظيفين قبل أن يكتفي في نهاية المطاف بالتعادل 2-2.

ويحتل القادسية المركز الثالث برصيد 7 نقاط وفقد الأمل بالحصول على بطاقة المركز الأول إلى نصف نهائي منطقة غرب آسيا، مقابل نقطة وحيدة للسويق الأخير.

وبما أن العهد والمالكية تعادلا ذهاباً دون أهداف في البحرين، سيحسم الفريق اللبناني بطاقته إلى نصف النهائي في حال تعادله في الجولة الأخيرة المقررة في 13 أيار/مايو مع منافسه البحريني في بيروت، أما في حال فوز الأخير فسينال البطاقة لأنهما سيتعادلان بالنقاط وستدخل حينها قاعدة المواجهتين المباشرتين لحسم التأهل لصالح الضيوف.

ويتأهل إلى نصف نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

وعلى المالكية أن يقدم أداء ثابتاً أكثر من مباراة الاثنين مع السويق إذا ما أراد خطف بطاقة المركز الأول من العهد.

واعتقد الفريق البحريني أنه في طريقه لحسم النقاط الثلاث عندما تقدم بهدفين نظيفين، الأول في الدقيقة 41 بعدما أرسل علي جاسم تمريرة عرضية حاول حارس السويق إبعادها، لكن الكرة وصلت إلى عمار حسن الذي تابعها مباشرة في الشباك.

أما الثاني، فجاء في الدقيقة 66 من ركلة جزاء احتسبت نتيجة تعرض حسن هلال لخطأ داخل منطقة الجزاء من قبل المدافع رشيد المشيفري، ونفذها هاشم عيسى بنجاح.

لكن السويق قلّص الفارق بعد خمس دقائق عبر تسديدة قوية من محسن الغساني (71)، قبل أن يخطف التعادل في الدقيقة 87 عندما مرّر الغساني الكرة إلى خليل العلوي الذي سددها من مسافة بعيدة في الشباك.