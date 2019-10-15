سعي لبناني لنقل النهائي إلى خارج كوريا الشمالية

كشف تعميم للاتحاد اللبناني لكرة القدم صادر الثلاثاء، وجود مساعٍ لنقل المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي بين فريقي العهد و25 أبريل الكوري الشمالي إلى بلد محايد، بدلا من العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ التي من المقرر أن تستضيف المباراة.

ويعتمد الاتحاد القاري مبدأ المداورة في استضافة المباراة النهائية بين الشرق والغرب، وعليه من المقرر أن يستضيف النادي الكوري الشمالي المباراة النهائية لهذا العام، بعدما أقيم النهائي في العام الماضي بضيافة القوة الجوية العراقي الذي حصد اللقب للمرة الثالثة توالياً.

وجاء في التعميم الدوري للاتحاد أن رئيسه هاشم حيدر، وهو عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي، أفاد "بأن العمل جارٍ مع الاتحاد الآسيوي لنقل مباراة نادي العهد مع نادي 4،25 الكوري الشمالي إلى أرض محايدة كي يتسنى للجمهور اللبناني ولمشجعي نادي العهد إمكانية مواكبة نادي العهد".

وكانت تقارير صحافية قد أفادت عن إمكان نقل المباراة من العاصمة الكورية الشمالية، بسبب أنظمة البلد الشيوعي المغلق والذي يمنع النقل التلفزيوني المباشر للمباريات، ما قد يؤثر على عقود النقل التلفزيوني للمباراة النهائية والاتفاقات مع المعلنين والعائدات المالية المتوقعة.

وكان نادي العهد قد أكد على لسان أمين سره محمد عاصي في تصريحات سابقة لوكالة فرانس برس خلال الشهر الحالي، أن الفريق جاهز لخوض المباراة في أي مكان يحدده الاتحاد الآسيوي.



وأوضح "مكان وموعد المباراة يحددهما الاتحاد الآسيوي، وبالتالي نحن سنخضع لأي قرار وليس لدينا أي مشكلة إذا لعبنا في بيونغ يانغ".

وكان 25 أبريل قد تأهل إلى النهائي بعدما تخطى هانوي الفيتنامي، فيما أطاح العهد بالجزيرة الأردني وصيف بطل النسخة السابقة.