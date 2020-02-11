تأجيل مباريات في كأس الاتحاد الآسيوي بسبب كورونا

ونشر الاتحاد القاري بياناً جاء فيه: "أخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم علماً بخصوص قرارات حظر السفر التي أصدرتها الحكومات في عدة اتحادات وطنية، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، مما تسبب في تأجيل مباراتي الدور التمهيدي في كأس الاتحاد الآسيوي 2020 بين أولان باتار المنغولي وتاي باور من الصين تايبيه واللتين كانتا مقررتين يومي 5 و12 شباط/فبراير 2020".

تابع "بعد الأخذ بعين الاعتبار الترتيبات اللوجستية واستعدادات الأندية في منطقة شرق آسيا، فقد قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالاعتماد على المادة 7.3 من تعليمات البطولة، تأجيل مباريات الأدوار التمهيدية ودور المجموعات لتنطلق يوم 7 نيسان/أبريل 2020".

ومن المتأثرين بالتأجيل القاري أيضاً أندية هونغ كونغ وماكاو.

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن الاسبوع الماضي إرجاء مباريات دوري أبطال اسيا التي تأخذ الأندية الصينية طرفاً فيها إلى شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو المقبلين، بعد أن فرضت أستراليا قيوداً على السفر على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر إقامة المباريات التي تضم الأندية الصينية في مدينتي بيرث وسيدني الاستراليتين في شباط/فبراير وآذار/مارس إلا انها أرجئت بسبب القيود الجديدة.

كما اضطر الاتحاد إلى إرجاء كأس آسيا لكرة القدم داخل الصالات "فوتسال" إلى موعد يحدد لاحقاً، بعد أن كانت مقررة في عشق أباد عاصمة تركمانستان بين 26 شباط/فبراير الجاري والثامن من آذار/مارس المقبل.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في أنحاء الصين القاريّة قرابة 42 ألفا و600 شخص، توفي منهم ما لا يقلّ عن 1016 شخصاً.

معظم الوفيات سجلت في هوباي، بؤرة الوباء وهي مقاطعة واقعة في وسط البلاد وعاصمتها مدينة ووهان.

وهذا العدد أكبر من الوفيات التي سجلت عند انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) وبلغ حوالى 650 في الصين القارية وهونغ كونغ في 2002-2003.

خارج الصين القارية، قتل الفيروس شخصين الأول في الفلبين والثاني في هونغ كونغ وتمّ تأكيد إصابة أكثر من 400 شخص في حوالي ثلاثين دولة.

هذا واعتبر الاتحاد القاري الثلاثاء أن نادي آهال التركماني منسحب من كأس الاتحاد الآسيوي "وذلك نتيجة إخفاقه في السفر لخوض مباراة الدور التمهيدي الثاني لمنطقة وسط آسيا أمام نيفتشي القرغيزي يوم 5 شباط/فبراير 2020"، وبالتالي تأهل نيفتشي لملاقاة خوجاند الطاجكستاني في الدور التمهيدي الحاسم يومي 19 و26 شباط/فبراير، لتحديد الفريق المتأهل إلى دور المجموعات.

