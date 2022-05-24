العربي الكويتي إلى نصف نهائي الغرب

ومنح علي سالم النحار التقدم لظفار عند الدقيقة 19، قبل أن يدرك أبلاي امبينغ التعادل للعربي بحلول الدقيقة 32 .

وبذلك ضمن العربي مقعداً له في نصف نهائي الغرب بعد أن تصدر مجموعته برصيد سبع نقاط.

وحافظ تشرين السوري على آماله في بلوغ نصف نهائي الغرب بفوزه على النجمة اللبناني بثلاثة أهداف لهدف في منافسات المجموعة الثالثة.

ونجح الفريق السوري في تسجيل أهدافه الثلاثة في الشوط الأول وقد حملت توقيع كل من علي بشماني ونديم صباغ وكامل كواية، فيما قلص النجمة الفارق بواسطة جوزيف أنساه من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 70.

وبهذا الفوز رفع تشرين رصيده للنقطة الرابعة، حيث يأمل التأهل ضمن أفضل الثواني.

وحقق فريق السيب العماني فوزا كبيرا على الأنصار اللبناني بأربعة أهداف دون مقابل في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى.

خالد البريكي افتتح التسجيل لفريق السيب عند الدقيقة 11، وأضاف عيد الفارسي ثاني أهداف فريقه في الدقيقة 40، وبعد ذلك بأربع دقائق عاد خالد البريكي ليسجل ثالث أهداف السيب من كرة رأسية ، وسجل علي البوسعيدي رابع أهداف السيب من ركلة جزاء قبل النهاية بقليل، ليرفع الفريق العماني رصيده الى ست نقاط في الصدارة مؤقتاً.

