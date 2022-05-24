الرفاع البحريني يبلغ المربع الذهبي

وسعى الرفاع من البداية إلى حسم الأمور أمام شباب الخليل بغية تعزيز حظوظه في احتلال الوصافة وظهرت البوادر مبكرا وتحديدا في الدقيقة 22 بهدف بصم عليه عدنان فواز.

ونشط الفريق الفلسطيني في الشوط الثاني أملا في إدراك تعادُل شرفي فحصل على ركلة جزاء أضاعها تامر صيام (67) قبل أن يجد نفسه متخلفا بهدفين عبر كميل الأسود (71).

وبعد خمس دقائق، عوّض صيام ركلة الجزاء بصناعته هدف تقليص الفارق الذي دوّنه محمد درويش لشباب الخليل الذي كان يخوض دور المجموعات للمرة الأولى بعدما سبق له الخروج من الأدوار التمهيدية في نسخة 2018.

وأضاف سيد هاشم عيسى في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع الهدف الثالث للرفاع الذي عزز حظوظه في السير على خطى مواطنه المحرق بطل المسابقة القارية مرتين.

تأهل الرفاع الشرقي

وبدوره بلغ الرفاع الشرقي البحريني نصف نهائي الغرب بتعادله 2-2 مع هلال القدس في المجموعة الثالثة.

وأنهى الرفاع الشرقي المجموعة في الصدارة بخمس نقاط وبفارق نقطة أمام تشرين السوري الذي تغلب على النجمة اللبناني 3-1.