

وسجّل لأتلتيكو كل من دييغو كوستا (1) و(28) و(45 من ركلة جزاء) و(51) والوافد الجديد اليافع البرتغالي جواو فيليكس (8) والأرجنتيني آنخل كوريا (19) وفيتولو (70) في حين وقّع ناتشو (59) وكريم بنزيمة (85 من ركلة جزاء) وخافيير هرنانديز (89) أهداف الفريق الملكي.

رباعية لكوستا وهدف أول لفيليكس

سحق أتلتيكو مدريد غريمه الإسباني ريال مدريد 7-3 في مباراة ودية ضمن إطار "كأس الأبطال الدولية" في كرة القدم، أقر مدرب النادي الملكي الفرنسي زين الدين زيدان بأنها كانت "سيئة" لفريقه.

وشهد اللقاء الذي أقيم فجر السبت على ملعب "ميت لايف" في مدينة نيوجرزي الأميركية، تسجيل المهاجم البرتغالي الجديد لأتلتيكو جواو فيليكس أول أهدافه بألوان فريق العاصمة الإسبانية، بينما كانت لزميله دييغو كوستا حصة الأسد بأربعة أهداف بينها "هاتريك" في الشوط الأول، قبل أن يطرد من أرض الملعب، مثله مثل لاعب ريال داني كارفاخال إثر تدافع بينهما.

وقال زيدان "لست قلقا (من الخسارة القاسية) لكن الأمر مؤلم. لا تلعب من أجل الخسارة. لكن لا يمكننا التطلع إلى الخلف، كانت مباراة سيئة والآن علينا التركيز على ما لم يجر على ما يرام، والتأكد من ألا يتكرر".

أضاف "بدأنا المباراة بشكل ضعيف. في مباراة على أعلى مستوى كهذه، قدمنا بداية سيئة جدا (...) اللاعبون يدركون هذا تماما"، مؤكدا أهمية عدم صرف الكثير من الوقت بالتحسر لأن اللقاء مجرد "مباراة تحضيرية للموسم. كانوا أفضل منا في كل النواحي وهذا كل ما في الأمر".

وشهد اللقاء الأول خارج أوروبا بين قطبي مدريد اللذين احتلا المركز الثاني (أتلتيكو) والثالث (ريال) خلف البطل برشلونة في الموسم المنصرم من الليغا، خروج المهاجم الجديد لريال الصربي لوكا يوفيتش مصابا بعد احتكاك في الدقيقة 24 مع الحارس السلوفيني لأتلتيكو يان أوبلاك.

وسجّل النجم البرتغالي الواعد جواو فيليكس المنضم هذا الصيف إلى أتلتيكو قادما من بنفيكا لقاء 126 مليون يورو، أول أهدافه لصالح الفريق الإسباني، كما صنع تمريرتين حاسمتين.

وجاء هدف اللاعب البالغ 19 عاما في الدقيقة الثامنة من المباراة بعد تمريرة من ساول نيغيز، ليسجل هدفا ثانيا لفريقه بعدما كان دييغو كوستا قد افتتح التسجيل في الدقيقة الأولى بعد تمريرة من البرتغالي.



ورفع الأرجنتيني أنخل كوريا تقدم أتلتيكو إلى 3-صفر بالتسجيل من تسديدة قوية في مرمى حارس ريال البلجيكي تيبو كورتوا (19)، قبل أن ينهي كوستا الشوط الأول بـ "هاتريك" وخماسية نظيفة لفريقه، بتسجيل هدف رابع في الدقيقة 28 بعد استغلال ساول لخطأ في التمرير من قائد ريال سيرخيو راموس، وإضافة الخامس بركلة جزاء في الدقيقة 45، حصل عليها بنفسه إثر عرقلة من إيسكو.

وواصل كوستا هز الشباك مطلع الشوط الثاني، إذ أضاف الهدف السادس لفريقه والرابع الشخصي بتمريرة حاسمة من فيليكس، أنهاها بكرة مرفوعة من فوق حارس ريال البديل الكوستاريكي كيلور نافاس (51).

وبعد ثماني دقائق، قلص ناتشو الفارق إلى 1-6 بتمريرة من النجم البلجيكي الوافد حديثا لريال إدين هازار، قبل أن يشهد المستطيل الأخضر اشكالا بين اللاعبين بدأ بين كارفاخال وكوستا الذي دفع لاعب ريال بعد خطأ ارتكبه على زميله الفرنسي توما ليمار، ما أدى لطردهما (65).

ورفع أتلتيكو غلته إلى سبعة أهداف عبر فيتولو (70) بمجهود فردي، قبل أن يسجل ريال هدفين في الدقائق الخمس الأخيرة عبر ركلة جزاء للفرنسي كريم بنزيمة (85) والإسباني خافيير هرنانديز (89).

وفي نصف الساعة الأخير، دفع زيدان إلى أرض الملعب بالويلزي غاريث بايل الذي لم يخف المدرب الفرنسي أن النادي يعمل على رحيله.