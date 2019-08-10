سجّل جواو فيليكس صاحاب أغلى صفقة في تاريخ أتلتيكو مدريد ثنائية قاد بها فريقه للفوز على يوفنتوس 2-1 اليوم السبت ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية.

وشهدت المباراة مشاركة معظم نجوم الفريقين قبل استبدال جميع اللاعبين باستثناء السلوفيني أوبلاك حارس أتلتيكو.

وبحضور كلّ من البرتغالي رونالدو والأرجنتيني هيغوايين والهولندي دي ليخت افتتح فيليكس التسجيل (24) مستفيداً من كرة الجديد الآخر الإنكليزي تريبيير قبل أن يعدل الألماني سامي خضيرة النتيجة بعدها بست دقائق.

وعاد فيليكس ليفرض نفسه نجماً للمباراة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والثلاثين.

وفشل أي من الفريقين في التسجيل في الشوط الثاني بعد الكم الهائل من التبديلات التي فرضها الطابع الودي للمواجهة.