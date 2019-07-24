بايرن ميونيخ يهزم ميلان ودياً

ووقّع ليون غوريتسكا هدف المباراة الوحيد مع مطلع الدقيقة (45+3).

وتعدّ هذه المباراة الأخيرة للعملاق البافاري في الدورة الدولية بعد أن استهلها بالخسارة أمام أرسنال بهدفين لهدف ثمّ عاد ليحقق فوزاً باهراً في ثاني الاختبارات الودية على ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف لهدف.

في المقابل، كانت مواجهة ملعب "شيلدرينز مرسي بارك" الأولى في كأس الأبطال الدولية هذا الموسم لميلان بقيادة مدربه الجديد ماركو جامباولو الذي خلف جينارو غاتوزو، على أن تكون الثانية الأحد ضد بنفيكا البرتغالي في فوكسبورو (ولاية ماساشوسيتس)، قبل العودة إلى القارة الأوروبية للقاء مانشستر يونايتد الإنكليزي في الثالث من آب/أغسطس في العاصمة الويلزية كارديف.



