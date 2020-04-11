إلغاء كأس الأبطال الدولية هذا العام بسبب كورونا

وقال دانييل سيلمان المدير التنفيذي لشركة ريليفانت سبورتس في بيان يوم الجمعة ”غياب الوضوح بشأن موعد رفع القيود على إجراءات التباعد الاجتماعي والغموض حول جدول كرة القدم جعل من غير الممكن إقامة البطولة“.

وتأمل العديد من بطولات الدوري في أوروبا المتوقفة حاليا بجانب دوري الأبطال في إكمال الموسم هذا العام.

وانطلقت كأس الأبطال في 2013 وتلعب المباريات بين يوليو/تموز وأغسطس/آب في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وتضم البطولة أبرز الأندية الأوروبية وتجذب المباريات عددا هائلا من الجماهير حيث شاهد 109 آلاف مشجع مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد في ميشيجان عام 2014.

لكن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت مطلع هذا العام أن كأس الأبطال لم تعد مربحة للملاك مما يهدد بعدم استمرارها.