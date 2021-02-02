وسجّل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (26 من ركلة جزاء) و(35) هدفي الـ"بيانكونيري".

في المقابل وقّع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدف الـ"النيراتزوري" (9).

ويلتقي الفريقان من جديد يوم الثلاثاء 9 فبراير الحالي في مباراة العودة في تورينو.

رونالدو الحاسم

وافتتح إنتر التسجيل عندما قطع التشيلي ألكسيس سانشيز الكرة ومررها إلى نيكولو باريلا ومنه إلى لاوتارو مارتينيز داخل المنطقة تابعها في المرمى حيث لمسها الحارس جانلويجي بوفون إلا أنه عجز عن إيقافها (9).

وعادل رونالدو النتيجة بركلة جزاء رائعة في سقف المرمى تحصل عليها إثر عرقلة من الإنكليزي آشلي يونغ على الكولومبي خوان كوادرادو أكدها الحكم بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد "في إيه آر" (26).

وسجل حامل الكرة الذهبية في خمس مناسبات الهدف الثاني عندما استغل خطأ مشتركا بين أليساندرو باستوني والحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش الذي خرج من مرماه فخطف الكرة من المدافع وسددها زاحفة من زاوية ضيقة عن الرواق الأيسر من خارج المنطقة في الشباك الخالية، ارتطمت بالقائم الأيسر ودخلت (35).

وحرم هاندانوفيتش فريق السيدة العجوز من هدف ثالث عندما تصدى ببراعة لتسديدة من فيديريكو برناردسكي (55).

فرض بعدها النيراتزوري هيمنته على الشوط الثاني وكاد أن يدرك التعادل عندما استغل سانشيز هفوة في دفاع يوفنتوس فسرق الكرة وسدد في المرمى الفارغ إلا أن المدافع التركي مريح ديميرال استبسل في الدفاع وأبعدها قبل تجاوزها خط المرمى (57).

وأتيحت بعدها فرصة لماتيو دارميان من مسافة قريبة إثر تمريرة من سانشيز تألق بوفون في إبعادها (69).

ورغم إدخال إريكسن وبيريسيتش لم يتمكن إنتر الفائز بالكأس في سبع مناسبات آخرها عام 2011 من معادلة النتيجة.