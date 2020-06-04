وزير الرياضة الإيطالي يوافق على تقديم موعد الكأس June 4, 2020 22:26 0:28 دقيقة وزير الرياضة الإيطالي فينتشينتسو سبادافورا يوافق على تقديم موعد كأس إيطاليا. كأس إيطاليا -آخر الفيديوهات 4:20 دقيقة نقاشات فرنسية ساخنة فوق طاولة مجلس الدولة 0:28 دقيقة وزير الرياضة الإيطالي يوافق على تقديم موعد الكأس 0:28 دقيقة نتائج اختبارات كورونا لحكام الكالتشو سلبية 5:22 دقيقة آخر أخبار عودة الدوري الإنكليزي الممتاز 0:32 دقيقة دورتموند يعمل على إعادة الجماهير إلى ملعبه 0:53 دقيقة الموافقة على استئناف موسم الـ"NBA" بـ22 فريقاً 0:35 دقيقة إقرار اعتماد 5 تغييرات في مباريات الدوري الإنكليزي 0:38 دقيقة مشاكل عضلية قد تبعد ميسي عن برشلونة أمام مايوركا 0:49 دقيقة فيرنر محط أنظار أبرز الأندية الإنكليزية 0:28 دقيقة البرازيلي وينديل يمدّد تعاقده مع باير ليفركوزن