كأس ايطاليا: روما يخسر قانوناً بسبب التبديلات الستة

وكان فريق العاصمة أقصي على أرض الملعب بخسارته بنتيجة 2-4 بعد التمديد على الملعب الاولمبي وأنهى المباراة بتسعة لاعبين.

وفيما كانت النتيجة 2-2 في الوقت الإضافي، أجرى المدرب البرتغالي باولو فونسيكا تبديلين بعد استفادته من أربعة في وقت سابق من المباراة.

وأجرى تبديليه بعد دقائق من طرد لاعبين في فريقه في غضون نصف دقيقة، جانلوكا مانشيني (90+1) والحارس الإسباني باو لوبيس (90+2) .

وقالت الرابطة في بيان إنها ألحقت الخسارة بنتيجة 3-صفر لأنّ فارق الأهداف اكبر من ذلك الذي في النتيجة على ارض الملعب.

وهذه الهفوة الثانية لفريق العاصمة بعد تخسيره مباراة فيرونا صفر-3، بسبب تركه اللاعب الغيني أمادو دياوارا في تشكيلة تحت 23 عاماً عدة أشهر بعد عيد ميلاده الثالث والعشرين.

ويلتقي روما بسيبتسيا مجدداً في الدوري نهاية الأسبوع حيث سيحاول التعويض لاسيما بعد الخسارة أيضاً أمام جاره وغريمه في العاصمة لاتسيو بنتيجة 3-صفر الأسبوع الفائت ما هدد منصبه.



