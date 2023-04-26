أليغري يتحدث عن المواجهة المرتقبة ضد إنتر من قبل beIN SPORTS April 26, 2023 12:34 1:05 دقيقة قبل مواجهة فريقِه المرتقبة ضد إنتر في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا أكّد ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس أن على فريقِه الاستعداد جيداً لبلوغ النهائي مشيراً في الوقتِ ذاته إلى أن هدفَ فَريقه هذا الموسمَ هو احتلالُ المركز الثاني. مقابلات يوفنتوس ماسيميليانو أليغري -آخر الفيديوهات 1:17 دقيقة لقاء خاص مع التونسي إلياس السخيري لاعب كولن 1:05 دقيقة أليغري يتحدث عن المواجهة المرتقبة ضد إنتر 2:54 دقيقة برشلونة يواجه رايو فايكانو للاقتراب خطوة من اللقب 3:37 دقيقة قمة بعنوان حسم المصير بين مانشستر سيتي وأرسنال 3:50 دقيقة ثلاثية قاتلة من يونغ تسقط سلتيكس وتأهل ناغتس وصنز 0:51 دقيقة لامبارد يعلن غياب ماونت وجيمس حتى نهاية الموسم 1:13 دقيقة تشافي: "ما حققه برشلونة هذا الموسم إنجاز أعتز به" 0:32 دقيقة برشلونة يواصل تحضيراته لمواجهة فاييكانو 1:31 دقيقة كاستيانوس يتحدث عن الـ"سوبر هاتريك" أمام الريال 4:43 دقيقة جيرونا يصدم ريال مدريد بـ"سوبر هاتريك" كاستيانوس