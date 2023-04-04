أليغري يؤكد صعوبة مواجهة إنتر من قبل beIN SPORTS April 4, 2023 10:10 0:57 دقيقة أكد ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس أن المواجهة ضد إنتر في نصف نهائي كأس إيطاليا ستكون صعبة مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التحلي بالانضباط أمام خصم قوي بدنيا وفنيا. مقابلات إنتر يوفنتوس كأس إيطاليا ماسيميليانو أليغري -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة موقعة مرتقبة بين تشلسي وليفربول 1:02 دقيقة توخيل: "تشلسي تغيّر بشكل كبير" 0:57 دقيقة أليغري يؤكد صعوبة مواجهة إنتر 2:06 دقيقة إنتر يعيش أزمة نتائج مع إنزاغي 2:20 دقيقة انطلاق فعاليات الأسبوع الأولمبي والبارالمبي 0:26 دقيقة التعادل يحسم مواجهة النادي الصفاقسي ونادي قطر 1:22 دقيقة عمر السومة يقود العربي لتجاوز أم صلال 3:27 دقيقة توتنهام يتعثر بالتعادل أمام إيفرتون 0:59 دقيقة أليغري يؤكد صعوبة مواجهة يوفنتوس وإنتر 3:42 دقيقة آخر أصداء بيان برشلونة بشأن تيباس