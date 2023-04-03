أليغري يؤكد صعوبة مواجهة يوفنتوس وإنتر April 3, 2023 22:12 0:59 دقيقة أكد ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس أنّ المواجهة ضد إنتر في نصف نهائي كأس إيطاليا ستكون صعبة مشدداً على ضرورة التحلي بالانضباط، سيما أمام خصم قوي بدنياً وفنياً. مقابلات إنتر أليغري يوفنتوس -آخر الفيديوهات 1:22 دقيقة عمر السومة يقود العربي لتجاوز أم صلال 3:27 دقيقة توتنهام يتعثر بالتعادل أمام إيفرتون 0:59 دقيقة أليغري يؤكد صعوبة مواجهة يوفنتوس وإنتر 3:42 دقيقة آخر أصداء بيان برشلونة بشأن تيباس 3:48 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 29 2:18 دقيقة تشلسي يدخل في نفق مظلم بعد رحيل بوتر 3:33 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 26 0:42 دقيقة برشلونة في بيان رسمي يطالب تيباس بالاستقالة 0:53 دقيقة ميرور: ناغلسمان من أبرز الأسماء لتدريب البلوز 0:54 دقيقة صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" تنتقد أداء الشياطين