يوفنتوس يبلغ النهائي بتعادل سلبي مع إنتر

وكان فريق "السيدة العجوز" خطا خطوة كبيرة نحو النهائي عندما تغلب ذهاباً في عقر دار منافسه الثلاثاء الماضي 2-1، بفضل هدفي نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليثأر لخسارته أمامه على الملعب ذاته قبلها بأسبوعين بهدفين نظيفين في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري.

وحرم رجال المدرب أندريا بيرلو مضيفه من بلوغ المباراة النهائية الأولى منذ 10 أعوام، وتحديداً منذ عام 2011 عندما توّج باللقب السابع في تاريخه.

ويواجه يوفنتوس المتأهل من نصف النهائي الثاني الأربعاء بين أتالانتا الذي يستضيف نابولي حامل اللقب، علماً أنّ الفريقين تعادلا سلباً في مباراة الذهاب على ملعب "دييغو مارادونا" في نابولي.

على ملعب "أليانز ستاديوم"، استعان مدرب "يوفي" أندريا بيرلو بالتشكيلة ذاتها التي خاضت مباراة الذهاب، باستثناء الدفع بالكولومبي خوان كوادرادو بدلاً من الأميركي ويستون ماكيني، فلعب على الجهة اليمنى، في حين انتقل فيديريكو بيرنارديسكي إلى الميسرة.

في المقابل، أدخل مدرب إنتر أنطونيو كونتي ثلاثة تبديلات على تشكيلته الأخيرة في الكأس، فاستبدل الثنائي التشيلياني أرتورو فيدال وألكسيس سانشيز الغائب بسبب الإيقاف والإنكليزي آشلي يونغ، بكل من لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن والمدافع الأيمن الدولي المغربي أشرف حكيمي والهداف الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، علماً أنّ الأخيرين غابا عن مباراة الذهاب بسبب الايقاف.

برز إنتر في الشوط الأوّل كالطرف الأخطر، فبعد تبادل بين لوكاكو وحكيمي على الجهة اليمنى، مرر الأخير داخل المنطقة إلى المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس الذي سدد كرة اصطدمت بقدم المدافع الهولندي ماتايس دي ليخت (16).

وتتابعت خطورة الضيف، فوصلت الكرة إلى مارتينيس المتربص داخل المنطقة بعد تسديدة من إريكسون، إلا أنّ المهاجم الدولي الأرجنتيني فشل في محاولته "على الطاير" في حين كان المرمى مشرعاً (29)، قبل أن يسدد إريكسون من حافة المنطقة كرة صدها الدفاع التوريني (39).

انحصرت فرص "السيدة العجوز" بنجمه رونالدو الذي هدّد مرمى إنتر مرتين في غضون دقيقة: الأولى بتسديدة من قدمه اليمنى اصطدمت بالدفاع (42)، وأخرى بقدمه اليسرى في زاوية ضيقة صدها الحارس البوسني سمير هاندانوفيتش (43).

وبدأ المهاجم الدولي البرتغالي الشوط الثاني كما أنهى الأوّل، فبعد تسديدة من حكيمي مرت فوق العارضة (52)، بدأ مهرجانه "التهديدي" فكاد أن يفتتح التسجيل بتسديدة من قدمه اليمنى صدها الحارس هاندانوفيتش (64)، ليعود "سي آر 7" ويتخلص بحركة فنية من نيكولو باريلا وثم من السلوفاكي ميلان سكرينيار ويدخل إلى المنطقة ويسدد باليمنى ويجد مرة جديدة الحارس سداً منيعاً أمامه (70).

وتوالت فرص "السيدة العجوز" فحاول المهاجم الشاب السويدي ديجان كولوسفسكي منفرداً، فدخل المنطقة و"غمز" كرة وجدت لها هاندانوفيتش بالمرصاد (76).

وحاول حكيمي مرة أخرى فكّ العقم الهجومي لفريقه، لكن تسديدته باتجاه مرمى الحارس المخضرم جانلويجي بوفون وجدت الشباك الخارجية (81).