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كأس إيطاليا

يوفنتوس ولاتسيو إلى ربع نهائي كأس إيطاليا

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بلغ يوفنتوس، حامل اللقب، الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا بفوزه الثلاثاء 4-1 على ضيفه سمبدوريا، فيما ضرب لاتسيو موعدًا مع ميلان بتفوقه 1-صفر على أودينيزي بعد التمديد بهدف قائده البديل تشيرو إيموبيلي.

Reuters

وواصل يوفنتوس انطلاقته الجيدة للعام الحالي بعد تعادل وانتصارين في الدوري، آخرهما ضد أودينيزي السبت، ليبقى على مقربة من مراكز دوري أبطال أوروبا.

وتناوب على تسجيل أهداف فريق المدرب ماسيميليانو أليغري الكولومبي خوان كوادرادو (25)، دانييلي روغاني (52)، البديل الأرجنتيني باولو ديبالا (67) والإسباني ألفارو موراتا (77 من ركلة جزاء)، فيما أحرز أندريا كونتي هدف الضيوف الوحيد" (63).

واحتاج لاتسيو الى التمديد لتخطي عقبة ضيفه أودينيزي 1-صفر بهدفإيموبيلي.

ونجح المهاجم في تسجيل الهدف الوحيد في اللقاء بعد أن وصلته كرة رائعة خلف المدافعين من البديل الآخر دانيلو كاتالدي الذي دخل مباشرة بعد استراحة الشوطين، إلى مشارف منطقة الجزاء، تابعها ساقطة "لوب" فوق الحارس ماركو سيلفستري (106).

وضرب لاتسيو موعدًا مع ميلان في دور الثمانية بعد أن تفوق الأخير الخميس الماضي على جنوى، فيما يلتقي أتالانتا مع فيورنتينا في مباراة أخرى بعد أن تأهلا أيضًا الاسبوع الفائت.                                    

لاتسيو يوفنتوس كأس إيطاليا
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