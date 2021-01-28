يوفنتوس في غياب رونالدو يصل إلى نصف نهائي الكأس

لحق يوفنتوس في غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو وأتالانتا "المنقوص" بإنتر ميلان إلى نصف نهائي مسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم بفوز الأول على ضيفه سبال من الدرجة الثانية 4-صفر، والثاني على ضيفه لاتسيو 3-2 الأربعاء في الدور ربع النهائي.

في المباراة الأولى على ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو، لم يجد يوفنتوس أي صعوبة في وضع حد لمغامرة سبال برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها الإسباني ألفارو مورتا (16 من ركلة جزاء) وجانلوكا فرابوتا (33) والسويدي ديان كولوسيفسكي (79) والبديل فيديريكو كييزا (90+4).

وضرب يوفنتوس موعداً نارياً في الدور نصف النهائي مع إنتر ميلان الذي كان أول المتأهلين بفوزه على جاره ميلان 2-1 الثلاثاء في افتتاح الدور ربع النهائي.

وخاض يوفنتوس المباراة في غياب العديد من العناصر الأساسية في مقدمتها هدافه رونالدو الذي قرر المدرب أندريا بيرلو إراحته والأرجنتيني باولو ديبالا المصاب، والقائد جورجو كييليني وليوناردو بونوتشي والكولومبي خوان كوادرادو وكييزا الذين جلسوا على دكة البدلاء.



أتالانتا بعشرة لاعبين



وفي بيرغامو، سجل الألباني بيرات دييمسيتي (7) والأوكراني روسلان مالينوفسكي (37) والروسي أليكسي ميرانتشوك أهداف أتالانتا، ووداد موريكي من كوسوفو (17) وفرانشيسكو أتشيربي (34) هدفي لاتسيو.

ولعب أتالانتا أغلب فترات الشوط الثاني بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه خوسيه لويس بالومينو في الدقيقة 53، لكن ذلك لم يمنعه من تسجيل هدف الفوز، كما أهدر له البديل الدولي الكولومبي دوفان ساباتا ركلة جزاء في الدقيقة 67.

ويلتقي أتالانتا مع نابولي حامل اللقب أو سبيزيا اللذين يلتقيان الخميس في ختام الدور ربع النهائي.



