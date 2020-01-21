نابولي يقصي لاتسيو من كأس إيطاليا

فجّر نابولي إحدى أكبر مفاجآت كأس إيطاليا عندما تغلّب على ضيفه لاتسيو حامل اللقب 1-0 يوم الثلاثاء في الدور ربع النهائي.

وأنهى نابولي الذي يبحث عن نفسه منذ إقالة أنشيلوتي وتعيين غاتوسو، سلسلة نتائج لاتسيو الممتاز في الفترة الأخيرة والي وصلت لستة انتصارات توالياً في جميع المسابقات.

وسجّل هدف المباراة الوحيد إنسيني مع الدقيقة الثانية، إذ أهدر نجم لاتسيو إيمبولي فرصة التعديل من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة.

وشهد اللقاء طرد الألباني هيساج من صفوف نابولي إثر تلقيه الإنذار الأصفر الثاني (19)، فيما طرد البرازيلي لوكاس ليفا لاعب لاتسيو مع الدقيقة الـ25.

وسيلعب نابولي مع الفائز من لقاء إنتر وفيورنتينا، فيما سيلعب ضمن ربع نهائي البطولة أيضاً ميلان مع تورينو ويوفنتوس مع روما.