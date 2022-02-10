ميلان يضرب موعداً مع إنتر في نصف نهائي الكأس

وكان إنتر حجز مقعده للدور نصف النهائي بفوز على ضيفه روما 2-صفر الثلاثاء.

وسيكون دربي مدينة ميلانو مواجهة ثأرية لـ "نيراتسوري" متصدر الدوري أمام "روسونيري"، بعدما تلقى خسارة مؤلمة أمام في المرحلة السابقة للـ "سيري أ"، اذ ظل متقدماً حتى الدقيقة 78 قبل أن يتلقى هدفين عبر الفرنسي أوليفييه جيرو، ليعود ويكرر انجازه هذه الأمسية بعد أربعة أيام من موقعة الدوري.

على ملعب سان سيرو وفي غياب المدافع الدنماركي سيمون كيار والمهاجم السويدي زالاتان إبراهيموفيتش، وفي مباراة باتجاه واحد فرض ميلان أفضليته بفضل هجوم ناري مع الاسباني إبراهيم دياس في لباس "قائد الأوركسترا" والبرتغالي رافايل لياو "غير قابل للإيقاف" وصاحب هدف السبق في الدقيقة 24، والتاسع له هذا الموسم، وجيرو بهدفين في غضون 5 دقائق قبل صافرة نهاية الشوط الأوّل (41 و45+1).

وكان جيرو سجل هدفاً من ثلاثية فريقه أمام جنوى 3-1 في ثمن النهائي.

وتلقى لاتسو ضربة موجعة بإصابة مهاجمه تشيرو إيموبيلي، ليغادر الملعب في الدقيقة 68 ويحل المهاجم الشاب الإسباني راوول مورو (19 عاماً) بدلاً منه.

وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة أضاف الإيفواري فرانك كيسييه الهدف الرابع لميلان في الدقيقة 79.

